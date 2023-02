Atp Cordoba 2023 | Baez torna al successo | batte Coria in tre set e vince il secondo titolo in carriera

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sebastiansupera in tre set il connazionale Federicoe si laurea campione dell’Atp 250 di. L’aria di casa fa bene al tennista argentino, che prima di questa settimana aveva collezionato 17 sconfitte negli ultimi 18 match disputati. Sebita ha invece avuto modo di riscattarsi sulla sua amata terra rossa, conquistando ildelladopo quello all’Estoril nel 2022. Sconfitto in finalecon il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI CRONACA – Primo set a senso unico in cuiha servito molto bene e non ha lasciato scampo al suo avversario, il quale è stato però bravo a reagire nelparziale. Nel terzo, ...

