Atletica | salto in alto Vallortigara a Banska | “Fisicamente sto bene”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “sto abbastanza, ho avuto sensazioni migliori a Udine rispetto a Siena quindi penso (e spero) di essere pronta per misure più alte. Domani vado in pedana con questo obiettivo”. Parola di Elena, medaglia di bronzo ai Mondiali di Oregon 2022 nelin, chiamata al banco di prova del meeting diBystrica, dove dovrà vedersela con le altre medagliate di Eugene, l’australiana d’oro Eleanor Patterson e l’ucraina d’argento Yaroslava Mahuchikh. Quest’ultima sabato scorso a Metz si è presa la scena con la migliore prestazione mondiale dell’anno di 2,02. Al rientro dalla Slovacchia,punterà gli Assoluti indoor di Ancona: ilinal femminile è in ...