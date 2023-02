Atalanta | Hateboer operato al legamento crociato | «Intervento perfettamente riuscito»

L'ha definito "perfettamente riuscito", in un comunicato, l'intervento di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Hans. Il ventinovenne ...Commenta per primo Il tecnico dell'Gian Piero Gasperini spera di recuperare almeno Pasalic per la sfida casalinga di domenica ... il tecnico nerazzurro dovrà infatti fare a meno di, ...

Atalanta, stagione finita per Hateboer: rottura del legamento crociato del ginocchio destro - Sportmediaset Sport Mediaset

UFFICIALE - Atalanta, che mazzata per Hateboer: rottura del legamento e stagione finita Tutto Napoli

Atalanta, riuscito l'intervento chirurgico ad Hans Hateboer Fantacalcio ®

ATALANTA, Operazione riuscita per Hateboer Firenze Viola

Atalanta, tegola Hateboer: rottura del crociato, domani si opera Fantacalcio ®

L’Atalanta ha diramato un notiziario in cui pubblica le attuali condizioni dell’esterno olandese Secondo quanto comunica l’Atalanta, Hateboer è stato operato oggi per la ricostruzione del legamento ...Le pagelle e highlights di Lazio - Atalanta, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023: Hojlund è il migliore del match ...