Aston Martin AMR23 è tutta nuova | ecco come cambia

Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it . Dopo aver scoperto forme e colori della McLaren MCL60 è il momento di concentrarsi sulla. Nel nuovo quartier generale di Silverstone, infatti, il team di proprietà di Lawrence Stroll presenta la AMR23, una vettura profondamente rinnovata rispetto alla AMR22 con la quale il ...Questa sera alle 20:00 il teampresenterà la nuova monoposto, 'AMR23', con la quale gareggeranno in questa stagione Lance Stroll e il due volte Campione del mondo, Fernando Alonso. Potrete seguire il live streaming ...

F1 | Aston Martin presenta la AMR23: la diretta streaming Motorsport.com - IT

McLaren MCL60 e Aston Martin AMR23: gli orari delle presentazioni FormulaPassion.it

Aston Martin F1, la presentazione in diretta streaming per il Mondiale 2023 Sky Sport

Ecco la nuova Aston Martin AMR23 - FOTO FormulaPassion.it

F1: Aston Martin presenta monoposto 2023, alla guida c'è Alonso - F1 Agenzia ANSA

Giornata ricca di novità per il mondo della Formula 1: dopo la McLaren MCL60, tolti i veli anche alla nuova Aston Martin AMR23, la monoposto che sarà affidata a Fernando Alonso e Lance Stroll per il ...Presentata nel nuovissimo quartier generale Aston Martin a due passi dal circuito di Silverstone, la AMR23 (powered by Mercedes) di Fernando Alonso e Lance Stroll. La missione è quella di crescere ...