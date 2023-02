(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al momento del fischio di Mazarese - Nissa, match valido per il campionato di Eccellenza in Sicilia, il capitano dei padroni di casa, Gioacchino ...

Al momento del fischio di Mazarese - Nissa, match valido per il campionato di Eccellenza in Sicilia, il capitano dei padroni di casa, Gioacchino ...... il che perpotrebbe anche rivelarsi un bene dal punto di vista mentale, in quanto ... travolto a Bitonto sotto il peso di sei. Torna invece alla vittoria il Matera, che si aggiudica con il ...

Assurdo! Gol da centrocampo dopo 4": che magia! La Gazzetta dello Sport

L'incredibile gol dopo tre secondi della Mazarese, uno dei più veloci di sempre Giornale di Sicilia

Entella, Gozzi: "Basta errori, assurdo annullare certi gol" La Repubblica

Juve-Fiorentina secondo Italiano: "5 occasioni pazzesche prima del gol di Rabiot" Tuttosport

L’assurda crociata contro il fuorigioco semiautomatico: per una volta che c’è una regola chiara… Il Fatto Quotidiano

Un gol assurdo che ha colto di sorpresa tutti, ma proprio tutti, dal portiere agli avversari, dai tifosi e ai tanti che erano presenti allo stadio. Giardina, subito dopo il fischio dell'arbitro, ha ...Bene, si dirà. Invece no: pure il fuorigioco semiautomatico diventa fonte di polemica. Prima è stata la volta del gol annullato a Lautaro nel derby, poi, ieri, durante Juventus-Fiorentina, è toccato a ...