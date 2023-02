Assicurazione auto | 5 trucchi per risparmiare sulla polizza | pagherai fino al 50% in meno

La secondaè il mezzo che sta per la maggior parte del tempo fermo, ma comporta spese di bollo,, parcheggio. 1.100 euro, valore medio di una bici elettrica Insieme alla mobilità in ...leggi anche Dove parcheggiare un'senzaper non rischiare una multa Cosa rischia chi non denuncia il sinistro o lo fa troppo tardi L'articolo 1915 del Codice civile tratta proprio l'...

Faenza, "firmi qui per favore": assicurazione auto taroccata, falso ... Corriere Romagna

Le migliori assicurazioni auto di febbraio 2023 Notizie per Risparmiare di ComparaSemplice.it

RC Auto: le assicurazioni auto più convenienti di febbraio 2023 Segugio.it

Assicurazione auto, false polizze: lista 22 siti irregolari LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Assicurazione auto flotte aziendali: come funziona SicurAUTO.it

E' stato pizzicato mentre viaggiava al volante di un’auto sottoposta a sequestro perché priva di assicurazione, ed è finito nei guai. E' successo a Gessate.Nell'agosto dell'anno scorso un uomo della Bassa è stato fermato dalla polizia locale: dal controllo è emerso che circolava senza assicurazione Rca, così è stato multato e l'auto è stata sequestrata.