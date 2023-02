Ascolti tv | i dati del 12 febbraio post Sanremo Successo per Mara Venier

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I risultati del giorno dopo la fine diNella serata di ieri, domenica 12, su Rai Uno l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha ottenuto 5.307.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale5 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha ottenuto 1.506.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles registra 803.000 spettatori (3.9%), mentre Blue Bloods 671.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw è stato visto da 924.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:35 alle 22:29, ha registrato 2.554.000 spettatori pari al 12.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:32 alle 00:03, 1.638.000 spettatori pari all’11.1% (presentazione a 1.711.000 e l’8.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 706.000 spettatori (4.4%). Nel pomeriggio ottimi ...

radiofonico italiano Agcom durante l ultima relazione annuale 2022 ha confermato che gli... " In sede Tavolo editori radio ci stiamo confrontando sulla certificazione dei dati relativi all ...

Grande attesa anche oggi per i dati di ascolto, non tanto quelli della prima serata che vedranno il trionfo di Lolita Lobosco 2 ma certamente per i dati del pomeriggio. Amici 22 alla prova del 9: ...Vincitore annunciato, vincitore di fatto. Favorito fin dai primi ascolti del Festival, a Marco Mengoni va la statuetta del Leone di Sanremo della 73ª edizione. La canzone Due vite è stata la più ...