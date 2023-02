ASCOLTI TV 12 FEBBRAIO 2023 | CHIUDE LOLITA LOBOSCO 28 | 9% | CTCF 12 | 4%+11 | 1% | MALE FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO 8 | 2% | BENISSIMO DOMENICA IN DA SANREMO 38 | 3%+35 | 8%+30 | 4% | AMICI 19 | 3% | DIETROFESTIVAL 26 | 1%

(Di lunedì 13 febbraio 2023)TV 12· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x+ Ciao Maschio + Pres. In– xTg1 – xIn– xIn– xA Sua Immagine – 2315 27.10Santa Messa – xAngelus – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres.In – 4571 30.70In– 5367 38.30In– 4685 35.80In– 4258 30.40L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – x– 5484 26.10Le Indagini di– 5307 28.90Speciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xCastello di Chambord – xSanta Messa – xStorie ...

Vincitore annunciato, vincitore di fatto. Favorito fin dai primidel Festival, a Marco Mengoni va la statuetta del Leone di Sanremo della 73ª edizione. La canzone Due vite è stata la più votata da tutte e tre le giurie, Sala Stampa, Televoto e ...... che si è chiusa sabato 11con la vittoria di Marco Mengoni . Secondo il critico d'arte i ... Nonostante l'ottimo risultato in termini di. Lo share non è tutto, spiega Sgarbi, "come se ...

Ascolti TV | Sabato 11 febbraio 2023. Sanremo chiude al 66.04% (12,2 mln), C’è Posta per Te 12.34% (2,6 mln) DavideMaggio.it

Ascolti tv giovedì 9 febbraio 2023: Festival di Sanremo (57.6%), Grande Fratello Vip (10.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, domenica 12 febbraio 2023: Le indagini di Lolita Lobosco (28.9%), Famiglia all’improvviso (8.2%), Che tempo che fa (12.4%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv domenica 12 febbraio: Le indagini di Lolita Lobosco 2, Che tempo che fa, Non è l’Arena TPI

Venerdì 10 febbraio, a Milano, giornata particolarmente intensa ... hanno assistito alla deposizione della corona del Comune di Milano e , commossi, hanno ascoltato il Silenzio fuori ordinanza. Alla ..."Bilancio molto positivo per la raccolta pubblicitaria e per gli ascolti Mediaset nella settimana 7-11 febbraio 2023. Ha premiato la scelta di offrire un’alternativa al mercato pubblicitario e ai ...