Dispensa , progetto di Compagnia dei Caraibi , che coniuga in un'unica piattaforma B2C le migliori etichette provenienti da ogni parte del mondo, ha lanciato in collaborazione conitaliana che permette di creare esperienze in realtà aumentata in pochi click , un quiz interattivo con l'obiettivo di creare un'esperienza utente sempre più personalizzata e ...L'azienda ha scelto la piattaforma di, laitaliana che permette di creare layout di realtà aumentata in pochi click, per sviluppare e condividere campagne di product visualization in ...

Aryel, round da tre milioni di euro StartupBusiness

Dispensa.com sceglie la realtà aumentata di Aryel per scoprire i ... Youmark

#SIOS22 Summer | Aryel, la startup vincitrice: “Nel metaverso uno ... StartupItalia

Aumento di capitale da 700mila euro per Aryel, la startup della realtà aumentata per il marketing Il Sole 24 ORE