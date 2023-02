Arsenal | per il centrocampo si guarda in Spagna

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I Gunners hanno preso in considerazione un rinforzo per il. Il nome più caldo è Martin Zubimendi, giocatore della...

A rischio il primato in Premier League La situazione in casanon è delle migliori,usare un eufemismo. Nomen omen, la squadra londinese sembra una vera e propria polveriera pronta a ...Olivier Giroud sente aria di derby visto il suo passato trae Chelsea e sogna di far malela quinta volta al Tottenham. Il numero 9 rossonero a segno si gioca a 3,00. Sul versante harry ...

eFootballChampionship Pro: per la Roma 6 punti contro l'Arsenal ... AS Roma

Premier League, l'Arsenal frena ancora. Clamoroso ko del Tottenham di Conte Corriere dello Sport

Arsenal frenato dal Brentford. West Ham-Chelsea, un pari inutile per entrambe La Gazzetta dello Sport

Premier | Chelsea altro flop | solo 1-1 col West Ham LIVE | Arsenal e ... Zazoom Blog

Il Var inguaia l'Arsenal, polemiche per il gol del Brentford - ilNapolista IlNapolista

Mentre gli Spurs giocano in Italia, City e Arsenal restano in Inghilterra per giocare un recupero di Premier di super lusso: Arsenal-Manchester City vale il primato in classifica.Olivier Giroud sente aria di derby visto il suo passato tra Arsenal e Chelsea e sogna di far male per la quinta volta al Tottenham. Il numero 9 rossonero a segno si gioca a 3,00. Sul versante harry ...