Arriva Mezkal | Piccolo G e Jore a rischio Chi eliminerà Rudy Zerbi?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Se avete seguito la puntata di Amici 22 che è andata in onda ieri, domenica 12 febbraio 2023, sicuramente saprete cheha deciso di dare una maglia e far entrare un nuovo concorrente:. Peccato però che il prof, per far entrare il nuovo allievo, abbia deciso di togliere il banco ad uno dei suoi cantanti.ancora non sa chi far tornare a casa ma quel che è certo è che aci sonoG efa entrare: “Sto pensando ad una sostituzione” Io ho chiesto alla produzione di vedere altri candidati possibili e fra i candidati ho notato lui e gli ho chiesto di venire a lavorare un po’ qui da noi. Ha fatto un po’ di lavoro e l’ho seguito e per me vederlo esibirsi qua con un ...