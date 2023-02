(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nella puntata di Amici andata ieri in onda,ha ceduto ad un duro sfogo in studio: il maestroreagisce infiammando il pubblico! Il talent show condotto da Maria De Filippi incalza sempre più e si dirige verso l’attesissimo Finale. Gli allievi si stanno a poco a poco preparando a questo momento e nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

a stento le lacrime e il pubblico in studio la consola. De Filippi: 'Sbagli a parlare così'.: 'Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo'. Zerbi: 'Si può esistere come ...... 'Siamo diverse ma complementari' In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di oggi di Amici 22 ( QUI le anticipazioni ) Lorella ha dedicato ampio spazio durante l'intervista ad, che ...

Arisa ad Amici: «Sono giù perché sono 2 anni che Amadeus non mi prende a Sanremo» ilmattino.it

Arisa in lacrime durante lo speciale di Amici 22: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo…” Tvblog

Arisa trattiene a stento le lacrime: “Sono due anni che Amadeus…”, la reazione di Zerbi infiamma il pubblico SoloGossip.it

Amici 2023: puntata di oggi 12 febbraio Soundsblog

Sanremo, le donne (assenti dal podio) diventano una polemica. «Dove sono le quota rosa». L'ultima a vincere f ilmessaggero.it

L'ultima fu Arisa: anno 2014. Poi, in ordine a vincere Sanremo sono ... molto delicate e vorrei che restassero lì», dice l'artista di Ronciglione. Che a stento trattiene l'emozione, che ieri non è ...Lo sfogo di Arisa nella puntata di oggi di Amici 22: la cantante si è sentita rifiutata anche da Amadeus che non l'ha voluta a Sanremo ...