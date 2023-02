(Di lunedì 13 febbraio 2023)è scoppiata are adperché ha rivelato di essere in un periodo di grande confusione: «non mida duee questo mi ha mandata in crisi». Dopo la rivelazione della cantante, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Maria De Filippi hanno cercato di consolarla facendole capire che un’artista non si definisce solamente dalle sue partecipazioni al Festival ma da molto altro. La confessione didurante il programmaè stata invitata a cantare “Let it be” dei Beatles insieme a Federica e Angelina, due concorrenti che si dovevano sfidare. Al termine dell’esibizione è scoppiata in lacrime e ha detto: «Io davvero, a volte, misopravvalutata, non mi ...

Infineha chiesto a Maria se si potesse escludere dalla diretta la scena in cui, la conduttrice ha risposto di no, spiegando alla cantante che le sue lacrime non sono un segno di ...ad Amici: 'Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni. Non mi sento più all'altezza' Grignani e, proposta choc a Sanremo: 'Mi vuoi sposare'. La proposta choc durante il duetto ...

Arisa piange ad Amici: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni. Non mi sento più all'altezza» ilmattino.it

Arisa in lacrime durante lo speciale di Amici 22: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo…” Tvblog

Arisa piange ad Amici, poi lo sfogo: «Ho dei momenti di debolezza anche io. La vita perfetta non esiste» leggo.it

Rihanna incinta del secondo figlio a 9 mesi dalla nascita del primo: la sorpresa al Super Bowl leggo.it

Arisa piange ad Amici di Maria De Filippi e non riesce a smettere: “Lacrime di mer*a”: ecco il perchè, il motivo SuperGuidaTV

Arisa piange ad Amici: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni. Non mi sento più all'altezza» Grignani e Arisa, proposta choc a Sanremo: «Mi vuoi sposare». La proposta choc durante il duetto ...Durante lo speciale della domenica di Amici, Arisa piange in diretta per le sue fragilità: c'entra anche Amadeus e Sanremo ...