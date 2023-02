Ardea allo sbando | auto-ariete contro un ristorante e anziani rapinati in casa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023)– Ancora disagi sul Lungomare deglitini ormai sempre più terra di nessuno (leggi qui). Questa notte un’utilitaria ha divelto la staccionata ed i pali che sorreggevano una tettoia di un famoso. Ancora gli abitanti del lungomare e delle zone interne del quartiere del “Centro Regina” infuriati per quanto accade da qualche tempo a questa parte, dove i cittadini si sentono vessati dai disagi di teppisti, persone poco raccomandabili ed abusivi che abitano anche in case con ordinanze di demolizione che insistono sull’arenile anche demaniale. Ci dice una delle rappresentanti del comitato del Centro Regina che “la zona è diventata invivibile dalle strade con scarsa illuminazione se non addirittura nulla”, e nel suo sfogo i disservizi e l’insicurezza ci racconta che un paio di giorni fa due persone sono entrate in ...