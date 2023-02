Appeso per 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello | angoscia per un 13enne

Così l'ingegnere Franco Filippi, chiamato come consulente di parte al processola morte di ... schiacciato tra la cabina - su cui stava viaggiandoall'esterno - e una passerella fuori dalla ...Minuti di interminabile paurauno studente di 13 anni di Nole , in provincia di Torino . Il giovanissimo è rimastoalmeno 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello dopo che, quest'ultima, si è improvvisamente alzata. Soltanto l'intervento della polizia locale ha permesso al 13enne di essere salvato ...

Al numero per le emergenze è stato riferito che un giovane si trovava appeso in aria, aggrappato alla sbarra del passaggio a livello di via San Vito e via Martiri della Libertà. Immediati i soccorsi.È rimasto appeso per venti minuti alla sbarra del passaggio a livello della ferrovia Torino – Ceres. Brutta avventura per un 13enne che è rimasto agganciato all'asta: sospeso in aria a diversi metri d ...