“Appena l’ho visto…” | confessione intima di Giulia Stabile | racconto da brividi

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è diventata, ormai, un grande personaggio del mondo della televisione, dopo la vittoria ad Amici dello scorso anno Amici riesce sempre a regalarci grandi artisti, in ogni edizione, grazie alla bravura di Maria De Filippi e di chi lavora con lei. L’ultima edizione, però, ci ha regalato anche una grande storia d’amore.(Instagram)Amici non è solo un talent-show, ma una vera e propria scuola per artisti. Il programma creato e condotto da Maria De Filippi, ormai, da molti anni è una fucina di talenti incredibili, sia dal punto di vista dei cantanti che dei ballerini. In ogni edizione, infatti, Maria De Filippi e i suoi professori crescono una serie di talenti, i più bravi riescono ad arrivare fino in fondo al concorso artistico. Tanti dei grandi artisti del nostro paese sono ...