Anziani | con – 25mila medici attese più lunghe per visite | esami e ricoveri

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il nostro servizio Pronto Senior Salute è allo stremo e questo indica quanto sia in sofferenza anche il Servizio sanitario nazionale. Siamo convinti che nel 2023 sarà un vero calvario per i cittadini poter accedere alle prestazioni. Infatti, la carenza di oltre 25.000e 63.000 infermieri non potrà aiutare la discesa delle liste d’attesa. Anzi, alrà ulteriormente tempi e disagi”. Così Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federcommentando i dati di un anno di attività del servizio telefonico di supporto gratuito per i cittadini. Nel corso dell’intero 2022 – si legge in una nota – sono arrivate al centralino di Pronto Senior Salute quasi 60.000 chiamate. Si tratta del punto d’ascolto (che risponde al numero 06.62274404) attivato oltre un anno fa da Senior Italia Feder...