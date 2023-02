Anziana trovata morta in casa dalla badante | forse è stata strangolata Sospetti sul figlio

Donnamorta in casa dalla badante è giallo a Casoli . Il corpo dell'Cesina Bambina Damiani, 87 anni, è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri nella centralissima abitazione di corso ...Una donna di 88 anni, disabile, è stata uccisa in casa. E' successo a Casoli, in provincia di Chieti. Si chiamava Cesina Bambina Damiani. E' stataal letto con segni di strangolamento. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano (Ch) che sospettano del figlio 64enne della signora.

L'anziana è stata trovata nel letto della sua abitazione con evidenti segni sul collo dalla badante che ha fatto subito scattare l'allarme. Al momento l'unico sospettato è il figlio di 64 anni, che in ...