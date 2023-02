“Antonino | dobbiamo dirti una cosa” GF Vip 7 | le urla dei fan da fuori | cala il gelo in casa

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Situazione tutta da seguire al GF Vip 7 conSpinalbese protagonista insieme ad un’altra vippona. In particolare, dall’esterno dellapiù spiata d’Italia è arrivato un vero e proprio avvertimento nei confronti dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Ed è successo tutto a poche ore dalla nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini. E ora non mancheranno le polemiche, dato che la giovane gieffina è anche scoppiata in lacrime, dopo aver ascoltato quelle parole decisamente poco carine sul suo conto. Quindi, nelladel GF Vip 7Spinalbese deve fare attenzione ad una compagna di avventura, stando a questa vocedal programma, che ha tirato in ballo un’altra protagonista del programma di Canale 5. Ne hanno parlato anche gli altri vipponi, che hanno udito quelle frasi ...

In tutta questa vicendaBirrittella è proprio il personaggio chiave. Ed è su di lui che ... un'intercettazione del 2001, in cui Birrittella, parlando di elezioni dice: 'Non ci...però necessariamente dividere i suddetti paesi in due gruppi in quanto le dinamiche di ...Papa , 11 febbraio 2023

Lecce, Gallo: "Dobbiamo continuare così" numero-diez.com

Lecce, Gallo: "La Roma è una grande squadra, dobbiamo affrontarla uomo su uomo" TUTTO mercato WEB

Lecce, Gallo: "Ci siamo preparati bene per la Roma" Voce Giallo Rossa

Antonino Spinalbese trova dei topi nella Casa del GF Vip, Andrea ... Fanpage.it

Topi al GF vip, le reazioni di Antonino, Nikita e Andrea: "Ho paura!", VIDEO Blog Tivvù

Stasera, lunedì 13 febbraio, uno di loro dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip 7. Chi sono i concorrenti in nomination e gli immuni di stasera: news sondaggi In nomination, ...Nella Viterbese dovrebbe rientrare al centro della difesa Luca Ricci ... partiranno dalla panchina e potrebbero entrare in campo nella ripresa, come Antonino Barillà, che sta acquisendo sempre più ...