Anticonformista | dal sound irriverente | creativo | Napoli piange Alan Wurzburger

(Di lunedì 13 febbraio 2023) di Giuseppe Delle Cave Se n’è andato un altro figlio dellaviscerale ed autentica:è scomparso ieri all’età di 68 anni. Cantautore raffinato eper davvero,nei suoi testi di denuncia sociale,si definiva sui social “vecchio beat, rimasto fedele al motto, la lotta è dura ma non ci fa paura”. E contro le etichette, le convenzioni e gli stigmi aveva lottato tanto, fin da ragazzo, dai tempi della band ‘I Piazza Dante’, messa su insieme a Gianni Guarracino, Nicolatano e Paolo Avolio. Diversi gli album (, 1994; Spingole, 1997; Amour Amer, 2002; Mi fermo a guardare la luna, 2018), due i locali punti di rifermento della ...

Cantautore raffinato e creativo, anticonformista per davvero, irriverente nei suoi testi di denuncia sociale, Wurzburger si definiva sui social "vecchio beat, rimasto fedele al motto, la lotta è dura ...