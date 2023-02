Anticipazioni Terra Amara | un errore quasi fatale

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Fadik, nelle prossime puntate di, commetterà unche risulterà essere. La ragazza, infatti, nel corso della giornata lavorativa, a causa di una distrazione rischierà di morire bruciata viva. Vediamo come si arriverà a questo spiacevole momento e per quale motivo accadrà., spoiler: Fadik si mostra molto interessata a Cetin La vicenda prenderà il via nel momento in cui Yilmaz e Mujgan andranno a vivere nella casa che apparteneva a Sermin, proprio al fianco della tenuta degli odiati Yaman. Grazie a questo trasferimento, Cetin passerà molto tempo nella tenuta e ciò farà sì che Fadik si interessi a lui. La giovane domestica non essendo a conoscenza del fatto che lui è innamorato di Gulten, come si evince dalle ...