Anticiclone di San Valentino in Italia | sole e temperature in salita | ecco fino a quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Stop al freddo ein, arriva l’di San. Saranno giornate, quelle a partire da domani, 14 febbraio 2023, all’insegna del bel tempo in quasi tutta l’. Lesaranno in aumento da nord a sud con il rischio di nebbia in alcune località, su tutte la pianura padana. In generale comunque ilresisterà per quasi tutta la settimana per lasciar spazio nel weekend a qualche pioggia. Male previsioni nel dettaglio. Previsioni Meteo settimana dal 13 al 19 febbraio 2023 Secondo gli esperti de IlMeteo.it l’è attraversata in queste ore dall’alta pressione. Già da oggi infatti stiamo assistendo ad un anticipo della primavera proprio in virtù dell’di San ...