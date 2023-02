Andrea Delogu e il suo Festival bollente | 'Ho urlato' FOTO

"Complimenti Lazza! Felici di averti avuto con noi ad Alghero il 30 dicembre e di averti visto meritatamente sul podio a Sanremo". E' il Presidente della Fondazione Alghero,, presente al Festival della Canzone Italiana, tramite social, a ribadire, alla luce anche dell'ottimo risultato di uno dei guest, la scelta per il recente Capodanno di Alghero. Oltre l'...Volto del Primafestival accanto ade il trio comico de Gli Autogol, il milanese Jody Cecchetto , 29 anni, porta a casa la promozione al primo esame tv. Amadeus e Sanremo, cosa succede ...

Andrea Delogu: «Da dislessica non distinguevo "mamma" da ... Vita

Andrea Delogu protagonista del PrimaFestival: Quando Amadeus ... Fanpage.it

Andrea Delogu: "Viva Sanremo degli outsider. Gianni Morandi Un figo vero, ho anche fatto la sua corista" la Repubblica

Andrea Delogu: Quando Amadeus mi ha chiamata per Prima ... Fanpage.it

Sanremo 2023, Andrea Delogu: “Fedez mi ha dato uno spettacolo, non parlo delle polemiche” Il Fatto Quotidiano

E’ il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, presente al Festival della Canzone Italiana, tramite social, a ribadire, alla luce anche dell’ottimo risultato di uno dei guest, la scelta per ...Non si tratterebbe affatto della prima volta che la meravigliosa Andrea Delogu ci delizia con queste opere d’arti che arrivano direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Anche in questa ...