Ancora a lagnarsi per l’eventuale addio di Osimhen | segno che non si è capito nulla del Napoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nessun napoletano potrà appropriarsi di qualcosa che non gli appartiene. Questa squadra non appartiene a nessun tifoso. Questa squadra è distante anni luce dai propri tifosi. Anche se i giocatori fanno di tutto per non far sentire la distanza. Al tampone della napoletanità questa squadra è sempre risultata negativa. Gli unici napoletani della squadra sono laterali rispetto a chi questa squadra la sta portando sempre oltre i propri limiti. Non ci stupisce questo ritrovato “amore” da parte dei tifosi. Se oggi si istituisse lo “ius primae noctis” a favore di Aurelio De Laurentiis, i rappresentanti del defunto movimento estivo, scioltosi come un fior di fragola, sarebbero i primi plaudenti approvatori. Ma la verità è che De Laurentiis è riuscito in un’impresa titanica: ha reso iluna squadra normale. Dove non c’è magia. Ma lavoro, serietà e capacità manageriali. Una ...