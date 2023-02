Ancelotti | ricordiamoci di come lo ha trattato l’Italia | per Napoli doveva sistemare il figlio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Carloha vinto l’ennesimo trofeo della sua carriera, il Corriere della Sera ricorda il trattamento che ha ricevuto in Italia (soprattutto a). A ogni successo di, l’unico allenatore che ha vinto quattro Champions e lo scudetto in cinque Paesi diversi, sarebbe utile ricordarsiè statoin Italia prima di avviare il ciclo del Milan (quindi alla Juve) e dopo essere tornato in A carico di medaglie, quindi a: «Bollito» era l’aggettivo più elegante. «Deveil» l’argomentazione più utilizzata, anche dopo la ripartenza con l’Everton. Invece Carletto ha sistemato di nuovo il Real, che sabato è tornato a vincere il Mondiale per club, dopo l’incredibile cavalcata europea. Il contratto con le merengues ...

Giovanni Di Lorenzo si confessa ai microfoni della Lega Serie A: «Sono cresciuto tanto a Napoli, come calciatore e come persona: sono stato molto fortunato ad avere grandi allenatori ...