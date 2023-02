Ampie vetrate | pannelli fotovoltaici | tante piante | accordi per la mobilità | una nuova ricerca dimostra che i lavoratori cercano aziende sensibili ai temi ambientali E | più in generale | al benessere dei dipendenti Alcune si stanno già muovendo con i loro uffici green

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Luce naturale,a profusione, soluzioni eco per lae, soprattutto, un’organizzazione flessibile e attenta allo sviluppo delle persone. Nell’del futuro ci si sente a proprio agio. Si condividono i valori. Si respira, e non solo in senso meccanico. Vecchi e grigi open space addio! La serra bioclimatica all’interno del grattacielo torinese di Intesa Sanpaolo, a Torino. Il Covid ci ha spinto a riflettere sul rapporto con la natura, ha cambiato le priorità: lavorare conta, ma conta di più star bene. Come? Ne parla ladi Nomisma “I nuovi luoghi di lavoro” presentata insieme al progetto Welcome, l’o biofilico che sorgerà in via Rizzoli, a Milano. «I 500intervistati chiedono luce naturale, edifici a basse o zero ...