Amos Partenio a Rotondi | prevenzione | entusiasmo e una calorosa accoglienza

Grande successo per la giornata diin rosa organizzata dall'associazione(Av) ieri, domenica 12 febbraio 2023. Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli" sono state effettuate le visite gratuite con il senologo Dott. Carlo lannace, l'ortopedico Dott. Francesco Fierro e il ginecologo Dott. Francesco Starace. Tantissime le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti e che hanno partecipato conall'iniziativa, confermando il grande valore dellache può salvare la vita. Per questo i ringraziamenti dell'vanno innanzitutto alle tante persone che credono nellae supportano l'associazione, ai medici e alle

Noi in Rosa e. "Il Covid purtroppo ha fatto allontanare le persone dal fare gli esami - ha affermato Carlo Iannace, Primario della Brest Unit dell'Ospedale Moscati di Avellino - . Nel ...Ringraziamo il Comitato Pari Opportunità dell'ODCEC di Avellino, le associazioni The Power of Pink,Valle del Sabato, Amdos Forino, Amdos Avellino,, Amdos Alta Irpinia, i dottori ...

