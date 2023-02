Amici 22 | la produzione del talent ha fatto una gaffe spoilerando l’uscita di un allievo?

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nel daytime di22 terminato poco fa, uno degli argomenti trattati è stata l’eventualità, per uno degli allievi di Rudy Zerbi, di lasciare prossimamente la scuola. Come annunciato durante l’appuntamento pomeridiano di domenica scorsa, Rudy ha chiesto di sostituire uno fra Jore e Piccolo G con un nuovo studente, Mezkal. Al termine della puntata, Jore, sentendosi più a rischio fra i due, si è sfogato in casetta. In questo momento non riesco neanche a capire come mi sento, se sto male o sto bene, perché boh…Non mi sento neanche di dire “voglio rimanere“. Cioè, se va così va così. E’ una cosa che mi mette ancora più pressione. La pressione ti può aiutare? Boh, non lo so. In una settimana puoi migliorare, puoi fare vedere quello che sai fare veramente, però non esce un altro artista, cresciuto, che poi devi mantenere anche le settimane dopo. Ti impegni quella ...