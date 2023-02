Ambientalisti vestono di rifiuti la statua di Nettuno a Bolzano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Iniziativa di apparente matrice ambientalista questa notte in piazza Erbe a. Ladella fontana diè stata 'vestita', ovvero ricoperta, con lattine di birra, bottiglie e altri ...

Iniziativa di apparente matrice ambientalista questa notte in piazza Erbe a Bolzano. La statua della fontana di Nettuno è stata 'vestita', ovvero ricoperta, con lattine di birra, bottiglie e altri ...Angeli chePrada, scesi sulla Terra per provare a salvarla: dal cambiamento climatico, dall'... da donne che difendono i propri diritti e da'. Nata a Karachi, in Pakistan, ...

Iniziativa di apparente matrice ambientalista questa notte in piazza Erbe a Bolzano. La statua della fontana di Nettuno è stata 'vestita', ovvero ricoperta, con lattine di birra, bottiglie e altri rif ...