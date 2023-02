Amadeus fa il botto su Instagram con Sanremo ma non basta | così Morandi l’ha fregato – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’accountdi, aperto in diretta sul palco dell’Ariston da Chiara Ferragni, ha raggiunto in cinque giorni 1,8 milioni di followers. L’obiettivo dichiarato del direttore artistico del Festival diera raggiungere lo stesso numero di seguaci di Gianni, che fino a qualche giorno fa era anche lui proprio a quota 1,8 milioni. Peccato che l’effetto del Festival, che ha permesso addi fare un exploit di nuovi followers, abbia portato nuovi seguaci anche a, che rimane ancora in testa rispetto al direttore artistico di. «Sto facendo unperché devo fregare», dicevain una storianell’ultima serata del Festival. Proprio ...