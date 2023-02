Amadeus dopo Sanremo svela | “Faccio le valigie | ma…”

Così Gino Paoli. L'aneddoto raccontato nel pieno della finale di Sanremo ha suscitato l'imbarazzo die di Gianni Morandi che si trovavano con lui sul palco.essersi esibito con Una lunga storia d'amore, il cantante si è lasciato andare ai ricordi del passato citando il compianto Little ...... ' È pessimo, ma non è un incapace totale come la moglie...'promosso dal critico d'arte, ... Un buon presentatore, quello che non è Ferragni...' Pocoha lanciato l'idea che nella prossima ...

Il dopo Festival, Amadeus: "Mi sembra un sogno, ma è realtà". Ad Rai: "Edizione passerà alla storia" RaiNews

Sanremo 2023, Amadeus dopo le polemiche: "Se mi mandano via vado ma i numeri sono con noi" Sky Tg24

La lettera di Amadeus al Festival di Sanremo 2023: Grazie a chi ti ha ... Fanpage.it

Sanremo 2023 caso Fedez-Rosa Chemical, Amadeus via dal ... Tag24

Jody Cecchetto a Sanremo 2023, esordio boom per il figlio di Claudio: «Dopo Amadeus mio padre sarebbe un diret ilmessaggero.it

Amadeus dopo la finale del Festival di Sanremo 2023 si lascia sfuggire interessanti rivelazioni e svela di essere pronto anche a fare le valigie, ecco cosa ha detto Si è da poco conclusa la 73esima ...Dopo essersi tirata indietro in un primo momento ... è avvenuta la rivelazione shock su Amadeus. Nel tentativo di spiegare il motivo per cui crede sia giusto dare più spazio ai giovani, Arisa ha ...