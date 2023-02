(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nonostante Fernandosia il pilota più esperto della griglia di partenza, a qualche mese dal 42° compleanno naviga con animo giovanile verso l'ennesima sfida di una carriera lunghissima ma non ...

Nonostante Fernandosia il pilota più esperto della griglia di partenza, a qualche mese dal 42° compleanno naviga con animo giovanile verso l'ennesima sfida di una carriera lunghissima ma non ancora intenzionata a ...e rinunce Enzo Fernandez , Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Andrey ... da Jorginho ad Antonio Rudiger, da Timo Werner a Michy Batshuayi, fino a Malang Sarr, Marcos, ...

Alonso: "Investimenti e persone di talento un'ottima ricetta per il successo" Autosprint.it

Aston Martin AMR23, Alonso ci crede: "Siamo molto ambiziosi. Investimenti e talento: la ricetta per il successo" - Sportmediaset Sport Mediaset

F1 | Alonso: "Non quest'anno, ma con Aston lotterò per il titolo" Motorsport.com - IT

Stroll: "Aston Martin aggressiva, non vedo l'ora di lavorare con Fernando" Autosprint.it

Alonso: sarà una Aston Martin vincente, ecco come dovrò aiutarla Autosprint.it

La AMR23 è stata al centro delle attenzioni di tutti nel corso della sua presentazione avvenuta nella serata italiana di oggi, ma la presenza di Fernando Alonso come nuovo fiore ... non ci sono ...Lo spagnolo si è detto entusiasta dei progetti e delle ambizioni della Aston Martin, e si augura che la nuova AMR23 rappresenti una solida base per le vetture future ...