Alle regionali la destra è andata ancora meglio del previsto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ha superato le aspettative dei sondaggi e vinto nettamente sia in Lombardia sia nel Lazio, con un ottimo risultato di Fratelli d'Italia

L'affluenzaelezioniin Lombardia si conferma in calo, con un dato complessivo che va di poco oltre il 41%. Secondo i dati diffusi dal Viminale15 di oggi, con i dati di 1.162 sezioni su 1.504 ......Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano) Seggi aperti domenica dalle 723 in Lazio e Lombardia per le elezioni. Si vota anche lunedì, dalle 715 ...

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra vince in entrambe le Regioni Corriere della Sera

Elezioni Lazio e Lombardia. Decision desk Quorum: Rocca e Fontana eletti presidenti. LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali Lazio: prima proiezione La7

Elezioni regionali, i risultati in diretta - Fontana e Rocca sopra il 50%, Majorino e D'Amato staccati di oltre 15 punti ... Il Fatto Quotidiano

Elezioni regionali, affluenza in crollo nel Legnanese: alle urne poco più del 40% degli elettori LegnanoNews.com

Majorino e D'Amato riconoscono la vittoria di Fontana e Rocca. Meloni fa i complimenti e festeggia il risultato che "consolida la compattezza ...(ANSA) - ROMA, 13 FEB - I dati definitivi dell'affluenza nei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio confermano il forte calo della partecipazione: ha votato il 40% (rispetto al ...