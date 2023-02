Alieni o palloni-spia della Cina? Tutta la verità sui cieli americani

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Gli scontri neitra Washington e Pechino continuano ad occupare le pagine di notizie sulla politica estera. In particolare gli Stati Uniti hanno stabilito che laha un «programma didi altitudine per raccogliere informazioni di intelligence» e questo programma è collegato «all'esercito cinese». A ribadirlo è stato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, riferendo che il programma era operativo anche «durante la precedente Amministrazione», ma non era stato «scoperto». Ora, gli Stati Uniti lo stanno «studiando con attenzione per imparare il più possibile». Gli ultimi oggetti abbattuti, ha detto Kirby, rappresentavano una «minaccia reale» per il traffico aereo. Inoltre gli Usa non hanno ancora potuto «stabilire definitivamente» cosa erano gli ultimi oggetti volanti avvistati e ...

Metà di questi casi sconosciuti adesso sono stati riclassificati come, altro è dire che non saremo mai in grado di spiegarli e che, pertanto, sono in qualche modo extraterrestri,, ...Insomma niente, forsespia o sonde meteo fuori rotta, droni o, addirittura - come negli ultimi casi - anche possibili giocattoli finiti fuori controllo. In ogni caso tali da ...

