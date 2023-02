Alfredo Cospito ricoverato | torna a prendere gli integratori

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) –ha ripreso ad assumere, in particolare il potassio. L’anarchico, in sciopero della fame da oltre tre mesi, si trova dall’11 febbraio all’ospedale San Paolo in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. Ieri si è appreso che la Procura generale della Cassazione, in vista dell’udienza del 24 febbraio sul ricorso, presentato dalla difesa dell’anarchico, con una requisitoria scritta, ha chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il regime di carcere duro per. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.