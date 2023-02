Albanova corsara | Damiano e Sparano stendono l’Atletico Calcio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua senza soste la marcia dell’. Al Papa di Cardito i biancazzurri hanno la meglio di misura su un arcigno Atletico: finisce 1 a 2 un match portato a casa meritatamente dalla squadra di Ciaramella che gioca, amministra e poi stringe i denti sul forcing finale degli avversari. È l’undicesimo risultato utile consecutivo, che proietta De Rosa e compagni a quota 50 in classifica e rafforza il quarto posto. LA PARTITA – Out gli acciaccati Cestrone, Granato e La Pietra, confermato Mascolo nel tridente. I biancazzurri guadagnano subito il pallino del gioco e al 12? passano:riceve il pallone in area da Mascolo, si gira in un fazzoletto con un difensore alle spalle e lascia partite una bordata imparabile per Mola. I padroni di casa provano ad alzare il baricentro, ma ...