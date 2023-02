Al Verona lo scontro salvezza | Salernitana battuta 1-0

(Di lunedì 13 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Va allodel Bentegodi contro la, con i padroni di casa che si impongono per 1-0 riaprendo la lotta per non retrocedere. E’ un guizzo firmato da Ngonge alla mezz’ora a consegnare i tre punti ai locali che possono così continuare a sperare. Pur rimanendo in terzultima posizione, i gialloblù salgono a quota 17 portandosi a due sole lunghezze di ritardo dal quartultimo posto ora occupato dallo Spezia. Due punti più in alto rispetto ai liguri c’è proprio la, che deve ora guardarsi alle spalle con grande attenzione dal prepotente ritorno dei veronesi, vittoriosi in 3 delle ultime 6 uscite. La prima chance è per gli scaligeri e arriva al 28?, quando Ngonge va a segno ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L’appuntamento con ...

Vittoria pesantissima e quarto risultato utile di fila per unin crescita , capace di battere la Salernitana nellodiretto in chiave salvezza. Al Bentegodi finisce 1 - 0 grazie al secondo sigillo consecutivo del giovane Ngonge: la squadra di ...... a terra Trost - Ekong dopo unocon Depaoli. Dolore al ginocchio sinistro per lui e staff ... giallo sventolato dal direttore di gioco 22' RIGORE PER IL! Fallo di Pirola su Doig in area! ...

Verona-Salernitana 1-0. Gli scaligeri cominciano ad assaporare il sogno salvezza RaiNews

Salernitana, Dia: "Contro il Verona scontro diretto, daremo tutto" Sportitalia

Verona-Salernitana 1-0, decide Ngonge lo scontro salvezza Adnkronos

Incidente a Cerea (Verona): scontro frontale tra auto e moto. Muore ... il Resto del Carlino

Incidente in corso Milano, grave una postina 28enne Daily Verona Network

Al Bentegodi va in scena la sfida salvezza. Parte bene l'Hellas che crea di più in avvio, poi al 31' sblocca Ngonge al secondo gol consecutivo. Nel finale di… Leggi ...VERONA (ITALPRESS) – Va al Verona lo scontro salvezza del Bentegodi contro la Salernitana, con i padroni di casa che si impongono per 1-0 riaprendo la lotta per non retrocedere. E’ un guizzo firmato ...