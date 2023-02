Al Tribunale di Napoli Nord cause fino al 2026 | la protesta dei sindaci

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Un immediato intervento volto a garantire un incremento sia del personale giudiziario deldi, sia delle forze dell’ordine e della Polizia municipale”: lo chiedono con forza, attraverso una lettera inviata al Capo dello Stato Mattarella, al Guardasigilliio e al ministro dell’Interno Piantedosi, idei 38 comuni del circondario – 19 del Casertano e 19 del Napoletano – del “più giovane”italiano, quello di, istituito nello storico Castello Aragonese di Aversa nel settembre 2013 per “gestire” un territorio ad altissima densità abitativa – vi risiedono oltre un milione di persone – in un’area nota come Terra dei Fuochi per il degrado socio-ambientale e dove da ...