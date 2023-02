Al Teatro Serra doppio appuntamento per il week-end di Carnevale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPoco più di un anno fa ci ha lasciato una delle donne più emblematiche del cinema italiano e non solo: Monica Vitti. Istrionica, ribelle, coinvolgente, moderna ha ridisegnato i canoni e le prospettive delle donne sul palcoscenico e nelle società. A lei è dedicato “Monica o della libertà”, spettacolo scritto e diretto da Francesca Fedeli, attrice, autrice e regista, allieva dell’Accademia delMercadante di Napoli e vincitrice della prima edizione del “Premio–Campi Flegrei” sul palcoscenico insieme con Martina Carpino nei panni della divina Monica, in scena aldi Napoli (a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, adiacente l’Osservatorio Vesuviano) venerdì 17 e sabato 18 febbraio alle ore 21:00 e domenica 19 febbraio alle ore 18:00. Costumi di Antonietta Rendina, disegno ...