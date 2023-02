Al GF Vip scoppia il caos | il gesto ‘shock’ di Oriana Marzoli spiazza tutti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nelle ultime ore èto ilnella casa del GF Vip:si è resa protagonista di unche hato. In queste ore si sta parlando molto del Grande Fratello Vip in riferimento a quello che sta succedendo in casa. Gli scontri e i confronti sono all’ordine del giorno. Tra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...a Tale e Quale Show in coppia con Gabriele Cirilli (ha preso parte sia alla versione '' ... invece, le novità, le anticipazioni parlano di un gioco inedito intitolato 'La coppia che', che ......5 gradi, tornano i grandi ''classici'', come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non mancano novità, come La coppia che: iin gioco devono cercare di far scoppiare un ...

"Grande Fratello Vip" lite furiosa tra ex: scoppia il rapporto tra Martina e Daniele TGCOM

GFVIP 7, il web chiede un provvedimento disciplinare per Oriana Marzoli “Gesto inaccettabile” TuttoSulGossip

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, scoppia il rapporto tra ex ... Grande Fratello

GFVIP 7, urla fuori dalla casa contro Nicole Murgia | Lei scoppia in lacrime TuttoSulGossip

VIDEO | Gf Vip, tra Edoardo e Antonella scoppia di nuovo la ... Dire

Continua il percorso dei vip nella casa di Cinecittà e, in attesa della diretta che andrà in onda questa sera come sempre su canale cinque, nella serata di ieri è successo qualcosa di inaspettato: ...La novità dell’edizione è La Coppia che scoppia un nuovo gioco in cui i vip devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo.