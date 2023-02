Al Bano | il retroscena sconvolgente su massimo Ranieri e Romina Power | “Vidi del tenero…”

Leggi su chemusica

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In una recente intervista, Alha rivelato unsu: nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Nella seconda serata di Sanremo 2023, il pubblico italiano ha potuto assistere ad un evento che non si era mai verificato e che probabilmente non rivedrà mai più:, Gianni Morandi e L'articolo chemusica.it.