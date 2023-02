Agenzia delle Entrate | importante comunicazione sul 730 | le novità

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’ha approvato in via definitiva il modello 730 per il 2023 con le istruzioni per la compilazione. Ecco tutto quel che c’è da sapere. Dagli scaglioni Irpef aggiornati ai bonus e ai controlli, la dichiarazione relativa ai redditi dello scorso anno presenta alcuni importanti cambiamenti. L’ha dato il definitivo via libera al modello 730 per il 2023 e alle relative istruzioni per la compilazione. Il modello 730, lo ricordiamo, si utilizza per dichiarare diverse tipologie di reddito: quello da lavoro dipendente e assimilato, quello da capitale, quello derivante da terreni e fabbricati e quello da lavoro autonomo per il quale non è necessaria la partita Iva....