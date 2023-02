Afragola | nei guai il TikToker Patrizio Chianese | sgomberato chiosco abusivo

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023)per il TilkToker, noto venditore di hotdog operativo ad. Sabato scorso gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un’operazione in via Galliano, dove il giovane stava installando, in mancanza di autorizzazioni, alcune attrezzature destinate alla cottura e alla vendita di panini. I caschi bianchi lo hanno diffidato e gli hanno ordinato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.