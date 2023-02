Affluenza | in Lombardia il dato più basso di sempre 41 | 6% | Roma è maglia nera 33 | 1%

Inla più bassadi sempre: 41,6% Crolla l'indove alla chiusura dei seggi ha votato solo il 41,6% degli elettori ed è il dato più basso in 53 anni, ossia da ...16.40 Crolla l'ine Lazio Crollo dell'al voto regionale pere Lazio. In,alla chiusura dei seggi,ha votato il 41,6%, il dato più basso in 53 anni. Alle ultime ...

Regionali, crolla l'affluenza: al 41,61% in Lombardia, al 37,20% in Lazio | Roma, astensionismo record: vota il 33% TGCOM

Crollo dell'affluenza al voto regionale per Lombardia e Lazio. In Lombardia,alla chiusura dei seggi,ha votato il 41,6%, il dato più basso in 53 anni. Bassissimo il dato dell'affluenza, poco al di sopra del 37%. Risultati Elezioni Lazio, esulta il centrodestra, Francesco Rocca ad un passo dalla vittoria "Grazie Lombardia, grazie Lazio"