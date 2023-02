Addio a Trugoy del trio hip hop De La Soul

(Di lunedì 13 febbraio 2023) David Jolicoeur, membro delhip hop De La, noto anche con il suo nome d’arte ‘the Dove’, è morto all’età di 54 anni. Lo riferiscono i media americani. La rivista specializzata AllHipHop è stata la prima a pubblicare la notizia, successivamente confermata da Rolling Stone e Pitchfork. Le cause della morte di Jolicoeur rimangono sconosciute al momento. Negli ultimi anniaveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di insufficienza cardiaca e aveva detto che questi gli avevano impedito di andare in tour con gli altri membri del, Posdnuos e Maseo. Il gruppo hip hop, precursore nel suo genere, si è formato nel 1988 ad Amityville, Long Island. Sono noti per le loro campionature eclettiche, il loro uso di giochi di parole e soprattutto per la loro influenza all’interno della ...

David Jolicoeur, membro del trio hip hop De La Soul, noto anche con il suo nome d’arte ‘Trugoy the Dove’, è morto all’età di 54 anni. Lo riferiscono i media americani. La rivista specializzata ...È morto Trugoy the Dove, cantante e fondatore dei De La Soul: l’artista aveva 54 ann. Non si conoscono le cause del decesso. Brutte notizie nel mondo della musica hip hop americana: è morto Trugoy the ...