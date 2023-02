Addio a Giovanni Viel | giornalista degli sport della neve

(Di lunedì 13 febbraio 2023)montagna in lutto per la scomparsa diivo che per tanti anni aveva raccontato con travolgente entusiasmo gli, in primis il suo ‘amato’ sci di fondo, ma anche l’atletica leggera e la corsa in montagna., aostano d’origine e bellunese d’adozione, è morto la scorsa notte a 64 anni, stroncato da un male incurabile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sei stato un maestro, non solo a scuola per tanti di noi". Il funerale si terrà domani, martedì 14 febbraio alle ore 16 nella chiesa di Santa Giusta con partenza dall'ospedale Giovanni Paolo II di ...BELLUNO - E' morto nella notte Giovanni Viel, voce e volto conosciutissimi a Belluno, in particolare nel mondo dello sport. Origini aostane (era nato a Cogne), avrebbe compiuto 65 anni a settembre.