Accordi per l’Innovazione | fondi esauriti in 24ore | si attende il nuovo bando

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Idel secondo sportello degliper– quelli di cui avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca – sono andate esaurite in poco meno di 24 ore. Un risultato che rende evidente l’interesse delle aziende italiane nell’investire in innovazione, tecnologie digitali e transizione energetica.per, come funzionava lo sportello Aperto a partire dallo scorso 31 gennaio, secondo una tempestiva comunicazione del Ministero alle Imprese e al Made in Italy (ex MISE), poco meno di 24 ore dopo si è reso ...