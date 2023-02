Abbattuti tre 'oggetti' nei cieli. Generale Usa non esclude l'ipotesi 'alieni'

Nel cielo sopra gli Usa e il Canada è massima allerta per la presenza di 'oggetti non idenrificati' ad alta quota, in altre parole ' Ufo '. Ingiorni l'Air Force Usa ne ha, oltre al pallone - spia cinese neutralizzato al largo delle coste del South Carolina una settimana fa. Ma non solo. Ieri anche la Cina ha lanciato l'allarme per un 'oggetto non ...... a cui è stato chiesto un commento sulla serie di avvistamenti di "oggetti da alta quota",negli ultimigiorni, intercettati in cielo edalle forze aeree americane e canadesi. L'...

Tiro al bersaglio nei cieli nordamericani: l’Air Force Usa infatti ha abbattuto un terzo oggetto non identificato ad alta quota nel giro di tre giorni, dopo il pallone-spia cinese neutralizzato al ...Il Pentagono ha abbattuto un altro oggetto non identificato ad alta altitudine ... mentre il pallone-spia - dotato di apparecchiature di sorveglianza - era alto come tre bus allineati e pesava oltre ...