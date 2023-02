A Spalletti il Premio Fortunato | “Vogliamo assomigliare a Maradona! Kvara come Salah Sull’Eintracht…

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AlLucianodichiara che il Napoli vuolea Maradona, mentregli ricordaLucianoha ricevuto al Salone d’Onore del CONI ilAndrea– Lo Sport è vita. Il riconoscimento è intitolato all’omonimo ex calciatore della Juventus e del Genoa stroncato dalla leucemia a soli 24 anni. Alla cerimonia anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il presidente della Lega B Mauro Balata. Assegnati riconoscimenti, tra gli altri, al Ministro dello Sport, Andrea Adodi, al tecnico del Napoli ed al presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Queste le parole raccolte da TuttoMercatoWeb nella conferenza stampa dell’allenatore ...

Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato presente quest'oggi al CONI in occasione deldedicato ad Andrea Fortunato Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato presente quest'oggi al CONI in occasione deldedicato ad Andrea Fortunato. PAROLE - "L'Eintracht è forte ...La corsa allo scudetto ma anche un paragone col passato e con un calciatore che conosce molto bene. Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto in occasione delFortunato ritirato a Roma . Sorridente dopo la vittoria contro la Cremonese e col suo Napoli lanciatissimo verso la vittoria ...

Spalletti vince il "Premio Andrea Fortunato": il discorso del mister! | VIDEO CalcioNapoli24

Spalletti vince il Premio Fortunato: 'E' un orgoglio. Farò di tutto per infondere sport e salvare vite' AreaNapoli.it

Spalletti riceve il Premio Fortunato: “Kvara come Salah, Eintracht forte quanto noi” CalcioNapoli1926.it

Anche a Spalletti il Premio Fortunato Corriere dello Sport

Premio Andrea Fortunato a Luciano Spalletti, definite data e luogo della cerimonia CalcioNapoli24

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha fatto un punto sul momento della squadra capolista della Serie A a margine del premio Andrea Fortunato al Coni. "Da qui in avanti, proprio perché ...Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, ha presenziato quest’oggi al CONI in occasione del premio dedicato ad Andrea Fortunato, ex calciatore di Genoa e Juventus stroncato dalla leucemia a soli 24 ...