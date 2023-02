A scuola con il Piedibus

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In fila per due verso. Allegri e vivaci, ma disciplinati e ordinati. E soprattutto a piedi. Gli alunni delle scuole elementari e medie di varie regioni italiane hanno, da tempo, scoperto “”, il progetto di spostamento casa-che può essere attivato dalle amministrazioni comunali. L’obiettivo è abituare i ragazzi a vivere la città, promuovere

... non ci devono essere nell'UE partner di second a o te rza classe (tanto di riferimento , forse ... dipingendo rapporti fra leader addirittura "degni dellamedia". Dal canto suo Macron, ...Sono le parolecui si chiude il mockumentary, pensato e prodotto durante la seconda tappa di ...itinerante - realizzato da Giffoni nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per lae ...

Studente aggredito a scuola da un compagno, colpito alla testa con una pala Orizzonte Scuola

Da 17 a 50 euro, ecco quanto vale un’ora di lavoro aggiuntivo di un docente a scuola! Ne parliamo con Rosolino Cicero [INTERVISTA] Orizzonte Scuola

Rapporto Svimez, l’Italia delle due scuole, ma con un paradosso: al nord più tempo scuola, ma al sud esiti scolastici finali migliori Tecnica della Scuola

Studente aggredito a scuola, colpito in testa con una pala dal compagno di classe Virgilio Notizie

Modena, tappezza i muri di una scuola con le foto della ex compagna nuda il Resto del Carlino

Ciò metterà a rischio diversi istituti, soprattutto nelle aree interne del Cilento, dove a causa della riduzione degli abitanti calano anche gli iscritti a scuola. Appare in controtendenza ... del ...in accordo con finanziamenti nazionali ed europei, è in fase di costruzione il nuovo complesso scolastico di Perugia, che sorgerà in zona Centova, quindi nei paraggi dell’istituto Capitini. Nuova ...